Meteo 15 giorni: CAMBIAMENTO di configurazione con tempo DINAMICO, c’è anche il FREDDO

Il tempo della prossima settimana si presenterà molto diverso rispetto alla situazione che stiamo vivendo attualmente. La vasta depressione che da settimane ingloba l’Europa centro-settentrionale, con l’alta pressione di spalla alle basse latitudini del Mediterraneo verrà sostituita da una forte struttura anticiclonica che si ergerà tra la Scandinavia e la Scozia. Di rimando, il Mediterraneo si troverà in una lacuna barica con tempo instabile dettato dalla confluenza tra aria fredda orientale ed aria più calda in risalita dal nord Africa.

Ecco come interpreta tutto ciò la media degli scenari americana valida per giovedi 11 gennaio:

1 di 1 ‘

Inequivocabile la confluenza delle masse d’aria sopra menzionate sul Mediterraneo, oltre al vasto anticiclone posizionato in sede inglese. Un tempo instabile sarà quindi presente sul Mediterraneo e sull’Italia, con la possibilità di nevicate a bassa quota al nord e su parte delle regioni centrali, in un contesto termico piuttosto freddo.

Volgendo lo sguardo oltre, un temporaneo miglioramento potrebbe intervenire in Italia attorno a sabato 13 gennaio, stante la parziale discesa dell’alta pressione verso sud. Di seguito, la media degli scenari americana valida per le ore centrali della giornata in questione:

1 di 1 ‘

L’anticiclone protenderà un lembo verso l’Italia, ma formerà anche un massimo a nord-ovest dell’Irlanda che avrà una grossa importanza sul tempo dei giorni seguenti. Sulla nostra Penisola il tempo dovrebbe temporaneamente migliorare, ma con temperature assolutamente nella norma, senza esuberi.

Il tentativo di “spanciata” anticiclonica verso l’Italia verrà abortito quasi subito: i massimi pressori si porteranno verso l’Islanda e da noi potrebbe subentrare una nuova fase di maltempo con clima piuttosto freddo. Il tutto viene inquadrato dalla media degli scenari americana valida per metà mese, ovvero lunedi 15 gennaio:

1 di 1 ‘

Alta pressione tra Irlanda ed Islanda, depressione foriera di maltempo sull’Italia in un contesto termico abbastanza freddo. In altre parole, il pattern mite che stiamo sperimentando da settimane, non dovrebbe tornare a breve, vedremo se le cose andranno realmente così, continuate a seguirci.