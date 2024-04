Meteo 15 giorni: ATTENZIONE agli scherzi del FREDDO e del MALTEMPO

Non è la prima volta che il tempo in primavera “addolcisce” in maniera melensa, per poi presentarci una stoccata fredda quando meno la sia aspetta. La primavera è una stagione di transizione e di conseguenza può presentare molti capovolgimenti di fronte in merito alle condizioni meteorologiche sul nostro Paese.

La situazione contemplata dalle mappe oggi disponibili per la metà del mese è molto intricata; tuttavia sembra emergere la possibilità di uno scambio meridiano che attorno al giorno 15 potrebbe indirizzare aria fredda e maltempo verso la nostra Penisola, con tutte le conseguenze del caso.

Andiamo però con ordine: dopo la perturbazione “scaccia caldo anomalo” che si presenterà tra martedi 9 e mercoledi 10 aprile (da valutare ancora la sua estensione ed intensità), l’alta pressione tenderà a rimontare, ma con un asse molto più occidentale ( MEDIO TERMINE: alta pressione nuovamente TENACE, ma durerà poco… – MeteoLive.it). Di conseguenza l’Italia avrà bel tempo, ma insidiato da qualche disturbo in un contesto termico gradevole e poco incline al caldo.

Successivamente, secondo alcune elaborazioni, l’alta pressione potrebbe ritirarsi verso ovest e puntare il suo naso verso il nord Atlantico. L’immediata conseguenza sarà la discesa di aria fredda dal nord Europa verso l’Italia con formazione di depressioni e maltempo proprio sulla nostra Penisola. A tal proposito, vi mostriamo l’ipotesi ufficiale imbastita questo pomeriggio dal modello americano, che a braccetto con il modello europeo, mostra quanto detto poco sopra per la giornata di lunedi 15 aprile.

Notate il muro anticiclonico posizionato in Atlantico e l’aria fredda che scenderà abbastanza impetuosa dalla Valle del Rodano. La formazione di una depressione sul centro-nord della nostra Penisola sarebbe cosa scontata, con possibilità di maltempo ed un calo generale delle temperature (si legga a tal proposito anche questo articolo: OCCHIO! A metà mese si profila un rischio ALLUVIONALE per… – MeteoLive.it.). L’attendibilità di questa situazione risulta ovviamente tutta la valutare, ma da qualche giorno le mappe a nostra disposizione sembrano “fiutare” un evento di questo genere che quindi deve essere menzionato.

Se allarghiamo lo sguardo alla media degli scenari del modello americano valida per il medesimo giorno, ovvero lunedi 15 aprile, notiamo un affondo decisamente più edulcorato da un’alta pressione maggiormente “spanciata” verso il Mediterraneo:

Una perturbazione sembra comunque esserci, ma senza la “crudezza” messa a nudo dall’ipotesi ufficiale del modello medesimo. In altre parole, la situazione andrà controllata di volta in volta sulla base delle prossime emissioni dei modelli.

Infine, volgiamo lo sguardo ulteriormente a prua tramite la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 19 aprile:

Siamo nel “Fantameteo” più puro, ma le prime indicazioni modellistiche ci suggeriscono che potrebbe non essere l’alta pressione a governare il tempo, bensì le correnti fresche ed instabili di matrice oceanica apportatrici di condizioni variabili / instabili sulla Penisola da nord a sud, in un contesto termico non caldo.