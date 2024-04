Meteo: dal caldo anomalo a temporali e grandinate

L’alta pressione subtropicale continua a rinforzarsi sempre più su tutto il Mediterraneo e nel corso di questo weekend raggiungerà l’apice con temperature decisamente elevate non solo sulla nostra penisola ma anche su gran parte dell’Europa centro occidentale. Sarà un anticiclone particolarmente robusto ed è connotati praticamente estivi sotto vari punti di vista. Oltre alle temperature parecchio alte legate a questo promontorio anticiclonico, sono previsti anche elevati geopotenziali decisamente anomali per il periodo su tutta l’Europa centrale ed anche sull’Italia.

Gli elevati geopotenziali implicano un grosso spessore della struttura anticiclonica, il che permette l’arrivo di aria calda anche in alta quota. Non a caso lo zero termico è previsto salire vertiginosamente, addirittura oltre i 4000 m di altitudine, un numero che farebbe scalpore anche in piena estate.

Fortunatamente, non dovrebbe essere un’ondata di caldo particolarmente lunga, poiché tra martedì, mercoledì e giovedì prossimo avremo a che fare con una veloce irruzione di aria fresca dall’Atlantico che garantirebbe delle piogge e dei temporali, purtroppo localmente di forte entità.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 6 Aprile: anticiclone africano su tutta Italia e temperature in forte aumento.

Domenica 7 Aprile: anticiclone da nord a sud, caldo estivo sulle isole maggiori e zone interne del centro. Temperature in aumento ovunque.

Lunedì 8 Aprile: stabile su tutta Italia e caldo anomalo da nord a sud, punte superiori ai 30°C nelle zone interne. Temporali entro sera al Nordovest? Da confermare!

Martedì 9 Aprile: possibile peggioramento marcato su gran parte del nord con rischio temporali intensi. Caldo che insiste al sud.

Mercoledì 10 Aprile: temperature in calo ovunque, locali temporali al nord, peggioramento al centro con fenomeni intensi specie sul lato adriatico.

Giovedì 11 Aprile: rischio temporali al centro-sud, migliora al nord.

Le piogge cumulate fino all’11 Aprile:

Venerdì 12 Aprile: generalmente stabile, si riaffaccia l’alta pressione sul Mediterraneo.

