Zero termico alle stelle: oltre 4200 metri anomalo anche in Estate!

Le temperature stanno rapidamente salendo su tutta la nostra penisola per merito di un vasto e potente campo di alta pressione di origine subtropicale che proprio in queste ore sta invadendo gran parte dell’Europa. Le massime quest’oggi hanno superato i 23 o 24 ° in tante località da nord a sud, ma l’apice del caldo arriverà solo tra il weekend e l’avvio della prossima settimana, quando su diverse regioni potremmo addirittura superare i 30 °.

Temperature molto alte sono già state registrate in Francia, localmente anche al di sopra dei 30 ° a ridosso dei Pirenei. Le anomalie su questi settori hanno già raggiunto i 18, addirittura 20 ° rispetto alle tipiche medie del periodo, e il peggio a breve arriverà anche sull’Europa centrale e sulla nostra penisola. Si tratterà tutti gli effetti di un di un anticiclone dai connotati tipicamente estivi, soprattutto per quel che riguarda la sua altezza. Sarà infatti un anticiclone molto gonfio che permetterà l’aria calda di affluire con facilità sin verso le alte quote, costringendo, di conseguenza, lo zero termico a salire vertiginosamente verso l’alto.

Nella giornata di domenica lo zero termico clamorosamente si porterà attorno ai 4000 m su tutto il Centro Nord Italia e si prevedono anomalie clamorose anche sull’Europa centrale, dove lo zero termico rischia di posizionarsi attorno ai 3000 m anche su Germania e Danimarca, addirittura sulla bassa Scandinavia. Si tratta di valori assolutamente eccezionali per questo periodo dell’anno e ricordiamo che si tratterebbe di valori estremi anche in piena estate.

Questo anticiclone subtropicale di natura chiaramente estiva tramonterà gradualmente tra martedì e mercoledì, quando si inserirà aria più fresca dal nord Atlantico che inevitabilmente causerà un severo peggioramento a suon di forti temporali. Il maltempo dunque tornerà dapprima al Nord e nella giornata di martedì 9 Aprile e successivamente anche sul resto d’Italia nei due giorni successivi: In questo arco temporale non escludiamo l’arrivo anche di fenomeni estremi come grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento legate ai notevoli contrasti termici che inevitabilmente andranno a verificarsi.