Dopo Pasqua: MALTEMPO o primavera? Le ULTIMISSIME.

La previsione per Pasqua risulta ancora affetta da qualche incertezza, ma al momento la situazione sembra essere questa:

Il “dopo Pasqua”, secondo le mappe a nostra disposizione, sembra essere caratterizzato da una situazione nettamente variabile-primaverile che vedrà l’alta pressione distesa alle basse latitudini e correnti occidentali che continueranno a scorrazzare sull’Europa centro-occidentale, portando un tempo piovoso a tratti, ma non freddo. Possiamo inoltre dire con quasi assoluta certezza, che la prima settimana di aprile NON porterà sull’Italia ondate di freddo tardive e molto dannose all’agricoltura.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 3 aprile:

Alta pressione distesa tra il nord Africa e le basse latitudini del Mediterraneo, comprese le regioni meridionali, le Isole e parte delle regioni centrali. Il nord resterà invece sotto il tiro dell’aria umida dall’oceano e potrebbe avere annuvolamenti ed alcune precipitazioni, anche se in un contesto termico generalmente mite.

Sul fronte delle piogge, ecco la mappa della probabilità di precipitazioni attese in Italia nella medesima giornata, ovvero mercoledi 3 aprile – vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

E’ evidente come il settentrione e l’alta Toscana avranno una probabilità di pioggia MEDIA o addirittura ELEVATA dove vedete il colore tendente al rosso. Sul resto d’Italia le condizioni meteorologiche risulteranno più stabili con una probabilità di pioggia BASSA o del tutto NULLA dove vedete il colore bianco.

Cosa potrebbe succedere successivamente? Volgiamo lo sguardo ulteriormente a prua fino a sabato 6 aprile:

Notiamo come la situazione non cambierà molto. Sempre correnti occidentali sull’Europa centrale e l’alta pressione a presidiare i settori più meridionali del Mediterraneo ed il nord Africa. Con questa situazione, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica imbastita per la medesima giornata (sabato 6 aprile), mostra in sostanza lo stesso tipo di scenario, con le piogge al nord ed un tempo più stabile al centro e al sud.

Nei prossimi giorni terremo la situazione sotto controllo alla luce delle nuove emissioni dei modelli.