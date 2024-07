Venerdi temporali VIOLENTI al nord: Piemonte, Lombardia e Triveneto sotto ATTACCO

L’aumento delle temperature che si avrà in Italia tra mercoledi 10 e giovedi 11 luglio fornirà una grande quantità di energia termica, pronta ad essere convertita in energia meccanica (vento, pioggia, grandine) ed elettrica (fulmini). Questa “conversione” avverrà sulla Pianura Padana nella giornata di venerdì 12 luglio, quando la coda di una perturbazione introdurrà aria più fresca atlantica dai valichi alpini verso le pianure del nord. In sostanza, sarà come gettare un fiammifero in un bidone di benzina: l’aria molto calda e umida verrà sbattuta in quota e darà origine ad imponenti manifestazioni temporalesche anche super cellulari, foriere di grandinate, nubifragi, fulminazioni e colpi di vento.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nord-ovest nell’arco della giornata di venerdi 12 luglio:

Premettiamo che non tutto il nord-ovest verrà interessato da temporali: a sud del Po infatti i fenomeni saranno scarsi o nulli. Occhi puntati invece ai settori centro-settentrionali di Piemonte e Lombardia; qui sono attesi fenomeni violenti legati al passaggio di temporali anche a supercella che potrebbero determinare grandinate con chicchi di dimensioni notevoli. Al passaggio dei temporali le temperature subiranno cali termici anche sensibili.

Anche il settore di nord-est verrà coinvolto da temporali; ecco la sommatoria dei fenomeni previsti in loco sempre nell’arco della giornata di venerdi 12 luglio:

Anche qui varrà lo stesso discorso del settore di nord-ovest, in quanto non tutto il nord-est verrà interessato da temporali. I fenomeni più intensi si porteranno dal Bresciano verso levante, interessando vaste zone del Veneto e del Trentino con temporali anche di forte intensità. Scarsi o nulli invece i fenomeni sull’Emilia Romagna.