La situazione si fa COCENTE! Previsti 38-40° su alcune regioni

Fino alla giornata di giovedi 11 luglio la situazione si manterrà stabile e soleggiata su quasi tutta l’Italia, con gli unici temporali che interesseranno i settori alpini nell’arco del pomeriggio. Sul fronte delle temperature assisteremo ad un ulteriore aumento, con punte di 38°-40° che saranno a portata di mano su alcune regioni.

La prima mappa mostra le temperature attese a 1500 metri sulla verticale italica nelle ore centrali di giovedi 11 luglio:

Valori oscillanti tra 23 e 25° alla medesima quota: di conseguenza si tratterà di un’onda calda di tutto rispetto per le nostre regioni.

Passiamo adesso alle temperature al suolo. Questi sono i valori previsti alle 16 di mercoledi 10 luglio:

39° si toccheranno sulla bassa Lucania, 37° su Sicilia, Sardegna, Calabria Ionica, Foggiano e Pianura Romagnola; molti valori attorno a 35-36° specie nelle aree più distanti dal mare.

Queste invece sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di giovedi 11 luglio:

Ecco i 40° che si toccheranno sulla bassa Lucania, 39° nel Foggiano, 38° sulla Pianura Romagnola, 37° sulla Calabria Ionica e sul basso Veneto, valori più contenuti solo in prossimità delle zone costiere per via della brezza di mare. Ricordati di consultare anche le nostre mappe del disagio da caldo sempre aggiornate.