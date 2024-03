Vaste nubi di polvere sahariana per giorni, anche a Pasqua

Nelle ultime ore vi sarete certamente accorti delle vaste nubi di sabbia arrivate in alta quota, capaci addirittura di offuscare il sole e rendere lattiginosi i nostri cieli. Si tratta di nuove nubi di polvere desertica arrivate nelle ultime ore dal Sahara, che ci faranno compagnia anche nei prossimi giorni, considerando che le correnti prevalenti saranno proprio quelle da sud e soffieranno anche in maniera piuttosto turbolenta, a causa dell’approfondimento di una vasta depressione sul Mediterraneo occidentale.

Insomma, dopo l’altra sciroccata dei giorni scorsi, abbiamo potuto godere solo di un paio di giorni con cieli limpidi e azzurri, mentre ora è nuovamente tornata la polvere desertica a sporcare i nostri cieli da nord a sud.

Siamo solo all’inizio di questa lunga sciroccata che ci farà compagnia addirittura fino a Pasquetta e che si rivelerà davvero intensa nella domenica di Pasqua, tanto che potremmo raggiungere raffiche superiori ai 70 o 80 km/h sul meridione. Questo forte vento da sud trascinerà inevitabilmente tanta altra polvere desertica sulle nostre regioni, in maniera particolare sulle regioni centro-meridionali dove ci aspettiamo le maggiori concentrazioni di polvere in atmosfera. I recenti aggiornamenti ci mostrano una previsione decisamente ragguardevole, con punte di oltre 2000 microgrammi di polvere desertica per metro cubo.

Si tratta di concentrazioni di polvere decisamente ragguardevoli che inevitabilmente percepiremo con i nostri occhi, sia a Pasqua che a Pasquetta, considerando che il cielo ci apparirà totalmente velato, sporco e lattiginoso. Parte di questa polvere precipiterà al suolo assieme a piogge e temporali tra Pasqua e Pasquetta, prima al Nord, poi sulle regioni centrali e marginalmente anche al sud tra la sera di Pasquetta e le prime ore di martedì 2 Aprile.