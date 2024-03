Pasquetta a rischio potenti temporali su tante regioni

Le previsioni meteo per il weekend di Pasqua e la giornata di Pasquetta si fanno sempre più definite, e purtroppo non possiamo ignorare la forte ondata di maltempo in arrivo che coinvolgerà diverse nostre regioni. Una nuova forte perturbazione sta già provocando un’intensificazione del vento e l’arrivo di imponenti nubi di polvere sahariana direttamente provenienti dal deserto.

Siamo solo alle prime battute di questa nuova ondata di maltempo, che si intensificherà gradualmente nel corso del weekend di Pasqua e raggiungerà l’apice nella giornata di Pasquetta. Ma, dove pioverà nel lunedì di Pasquetta? È proprio questa una delle domande più gettonate del momento, in vista delle gite fuori porta e dei picnic o delle passeggiate in riva al mare.

Ci teniamo a precisare che la perturbazione attesa nel lunedì di Pasquetta non porterà piogge su tutta la nostra penisola, bensì solo su alcune nostre regioni che se la vedranno anche con forti temporali. Molto probabile la presenza ancora di piogge e rovesci sul nordest, specie su Friuli, Alto Veneto, Trentino Alto Adige dove avremo nevicate in alta quota al di sopra dei 1500 m di altitudine. Il maltempo si espanderà anche sulle regioni centrali, soprattutto su Liguria orientale, Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria e zone interne di Marche e Abruzzo. Sulle regioni centrali ci aspettiamo il transito del fronte freddo della perturbazione che sarà provvisto anche di forti temporali e locali piogge a carattere di nubifragio, oltre che isolate grandinate.

Per quanto riguarda il Sud Italia sarà una mattinata complessivamente poco nuvolosa o velata per effetto della tanta polvere sahariana presente in alta quota, il tutto in un contesto avaro di precipitazioni. A farci compagnia ci sarà però il vento di scirocco che soffierà in maniera moderata su gran parte del Sud, soprattutto sulla Puglia. Il fronte temporalesco che nel frattempo interesserà le regioni centrali è molto probabile che raggiunga parte del Sud nella serata di Pasquetta, in particolar modo la Campania e la Puglia settentrionale dove entro sera potrebbero giungere acquazzoni e temporali.

Ricordiamo, inoltre, che tra mattina e pomeriggio avremo ancora a che fare con temperature molto alte su tutto il sud, addirittura oltre 30°C nelle zone interne della Sicilia: