Temperature pazze in settimana: ecco dove andremo oltre 20 gradi

La perturbazione atlantica di metà settimana avrà decisamente un forte impatto sull’Italia, soprattutto dal punto di vista termico. La pioggia non mancherà, ma a quanto pare in un contesto tutt’altro che invernale! Difatti questa perturbazione innescherà forti venti libecciali che tra mercoledì e giovedì faranno letteralmente impennare le temperature su più di mezza Italia, portandole ben oltre le medie del periodo.

Le correnti da sud-ovest traghetteranno masse d’aria più tiepide nord-africane, le quali le percepiremo fin troppo chiaramente su tutto il centro, il sud e le isole maggiori. Addirittura sul Meridione si prevedono anomalie fino a 12°C, praticamente temperature simil-primaverili. In soldoni, questo significa che le temperature massime potrebbero addirittura superare i 20°C su diverse località.

Già mercoledì le temperature saliranno soprattutto al sud e le due isole maggiori. In Sardegna spuntano punte di 22°C sul Sud Sardegna. Il freddo è relegato solo al nord, grazie alla presenza di un cuscinetto freddo nei bassi strati, che potrebbe essere determinante per l’arrivo di qualche fiocco di neve a bassa quota (vedi qui).

Giovedì temperature ancor più su su centro e sud, con punte diffuse di 19-20°C tra Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Fino a 16-17°C in Sardegna, Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo. Insomma tutto sembrerà tranne che inverno!

Il calo termico arriverà solo tra venerdì e sabato, momento in cui potrebbe ricomparire un po’ di neve in Appennino. Molto poco, per il pieno dell’inverno.