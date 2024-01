Fiocchi di neve a bassa quota? Il modello americano ci crede

La prossima perturbazione sulla tabella di marcia, prevista tra mercoledì 17 e sabato 20, sarà artefice di un deciso peggioramento su buona parte d’Italia, con l’atteso ritorno della pioggia che certamente sarà la benvenuta. La neve cadrà prevalentemente in montagna, prima sulle Alpi tra mercoledì e giovedì, poi anche lungo l’Appennino tra venerdì e sabato.

Gran parte dei modelli matematici non sono concordi con l’arrivo della neve in pianura, ma ci teniamo a sottolineare come il modello americano GFS insiste per la propria strada, ormai intrapresa da alcuni giorni: secondo le elaborazioni americane la neve potrebbe spingersi localmente fino a bassissima quota sulla Val Padana sia nella giornata di mercoledì che in quella di venerdì!

Le probabilità di realizzazione per il momento restano basse, ma pur sempre degne di considerazione. L’arrivo di refoli freddi entro questo martedì in Val Padana potrebbe essere determinante per il consolidamento di un cuscinetto freddo nei bassi strati, indispensabile per la discesa dei fiocchi bianchi fino a bassa quota. La neve potrebbe palesarsi tra pomeriggio e sera di mercoledì su Lombardia, Emilia e a sprazzi sul Piemonte, ma con bassissima probabilità di accumulo. Più probabile invece la neve nei fondovalle alpini e prealpini, specie al nordest.

Sembrerebbe ancor più interessante la nevicata di venerdì, con lo scorrimento del fronte occluso della perturbazione e l’ingresso di temperature a 850hpa vicine ai -5°C. La quota neve in questo caso potrebbe assestarsi attorno ai 200 metri di altitudine tra Veneto, Lombardia ed Emilia. Tuttavia ci teniamo a precisare che questo scenario è ipotizzato dal solo modello GFS.

Insomma la probabilità di rivedere la neve a bassa quota al nord tra mercoledì e venerdì è bassa, ma non inesistente. Nei prossimi aggiornamenti questo aspetto sarà senz’altro chiarito.