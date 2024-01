Meteo 7 giorni: Italia spezzata in due tra caldo e freddo, ma la neve?

È appena cominciata una settimana che si preannuncia abbastanza dinamica, seppur poco invernale escludendo alcune regioni. L’inverno, infatti, continua a latitare e proseguirà su questa scia probabilmente fino al termine di gennaio.

Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Fortunatamente il maltempo non mancherà, grazie all’arrivo di un’altra perturbazione atlantica. Il suo arrivo è previsto mercoledì 17 a partire dal nord Italia ed il medio-alto Tirreno, dove il fronte caldo della perturbazione arrecherà piogge abbastanza diffuse. Tornerà anche la neve in montagna, con qualche comparsa anche a bassa quota in Val Padana.

La presenza di un blando ma tenace cuscinetto freddo nei medio-bassi strati favorirà l’arrivo dei fiocchi bianchi fino a quote basse tra Piemonte, Lombardia, Emilia e nelle valli alpine e prealpine. Molto difficile parlare di accumuli a bassa quota, molto più probabili veloci imbiancate o nevicate coreografiche che dovranno lottare con la pioggia.

Quantomeno al nord le giornate saranno invernali, mentre lo stesso non potremmo dirlo per centro e sud! Il forte libeccio richiamato dalla depressione farà impennare le temperature fino a 20-21°C su diverse località tra 17 e 18 gennaio. Insomma parliamo di temperature tutt’altro che invernali.

Fortunatamente la colonnina di mercurio scenderà ovunque tra 19 e 20 gennaio, ma la tendenza non è per nulla rosea per quel che concerne la prossima settimana e la terza decade di gennaio!

L’anticiclone tornerà con prepotenza su tutta Italia, rimandando maltempo e freddo invernale a data da destinarsi.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 16 gennaio: isolati fenomeni su Campania, Calabria tirrenica e Basilicata. Migliora altrove. Nubi persistenti su Toscana, Marche, Lazio. Nebbie in Val Padana. Temperature in lieve aumento.

Mercoledì 17 gennaio: nuova perturbazione in arrivo al nord, fiocchi di neve possibili a bassa quota in Val Padana, specie in Lombardia (da confermare). Temperature in repentino aumento su centro, sud e isole maggiori per l’arrivo dei venti da sud.

Giovedì 18 gennaio: maltempo al nord e medio-alto Tirreno. Nubi in aumento altrove, temperature in aumento specie al sud e versante adriatico con punte di 20-21°C.

Venerdì 19 gennaio: maltempo al nordest con neve in collina e localmente a bassa quota su Lombardia, Emilia, Veneto, Piemonte, piogge in estensione su tutto il centro Italia. Temperature in graduale calo.

Sabato 20 gennaio: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, migliora altrove. Temperature in netto calo.

Domenica 21 gennaio: tempo in rapido miglioramento ovunque, sereno su tutto il centro e il nord. Temperature in lento aumento.

Lunedì 22 gennaio: anticiclone a tutta forza sull’Italia, temperature massime in aumento specie al sud e in montagna.

