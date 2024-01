Meteo 15 giorni: l’ennesimo MOSTRO ANTICICLONICO si prepara ad umiliare l’inverno; la stagione riuscirà a riprendersi?

Un piccolo contentino di freddo, tra l’altro accompagnato da poca neve e poi una gran fretta da parte del solito mostro anticiclonico di chiudere tutti i varchi, trasformando l’inverno italico in una stagione monotona e scialba; si potrebbe riassumere così la tendenza del tempo per la seconda metà di gennaio in Italia.

Dopo un dicembre disastroso, l’inverno ha tentato il riscatto sul nostro Continente nella prima parte di gennaio, ma non sul Mediterraneo; stupisce infatti l’estrema difficoltà, per non dire l’impossibilità, del freddo di raggiungere l’Italia, al netto di qualche giorno di relativo sotto media termico senza ne capo ne coda.

Osservando oggi le mappe a medio e lungo termine non c’è da stare allegri; l’inverno prenderà una batosta notevole che difficilmente verrà assorbita in tempi brevi. Vedremo se l’ultimo mese dell’inverno meteorologico (febbraio) ci farà vedere qualcosa di più in termini di freddo e neve in Italia, ma è solo un’ipotesi che speriamo non resti vana.

La prima mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida per martedi 23 gennaio:

Prima che il gobbone anticiclonico entri di prepotenza su di noi, avremo ancora una residua instabilità sulle regioni centro-meridionali, al netto di qualche rovescio o nevicata in Appennino. Al nord i giochi saranno invece già chiusi a parte le solite nevicate sui rilievi confinali che faranno parte del gioco perverso dell’alta pressione. Esaurita questa fase instabile, l’alta pressione invaderà tutta l’Italia e il Mediterraneo…ed allora non ci sarà più l’inverno da noi a parte le situazioni nebbiose che si presenteranno sulle pianure e sulle bassure. Ecco infatti la mappa della probabilità di pioggia a scala europea, incentrata per giovedi 25 gennaio:

Fa quasi impressione l’azione “triturante” del mostro anticiclonico nei confronti delle precipitazioni che spariranno quasi completamente dal bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Una gran brutta situazione che speriamo possa trovare un termine in tempi ragionevoli.

…e le temperature? Beh, si potrebbe quasi omettere la mappa in quanto con una situazione del genere non potranno che essere di molto superiori alle medie del periodo. Ecco comunque la mappa termica a 1500 metri valida per venerdi 25 gennaio:

Mitezza conclamata sul Mediterraneo e sull’Europa centrale con il freddo in fuga verso nord. Nei prossimi giorni vedremo se ci sarà la possibilità di una ripresa invernale almeno parziale sull’Italia; per il momento la situazione è quella descritta.