Torna l’incubo del SUPER ANTICICLONE dopo il 20 gennaio!

Gennaio finirà davvero male. L’accelerata dei venti occidentali, la rimonta dell’anticiclone subtropicale a proteggere tutto il Mediterraneo, indici teleconnettivi che tornano sfavorevoli, una situazione che depone per tanto sereno sui monti, nebbie o nubi basse sulle zone pianeggianti e costiere, in un contesto mite o di freddo umido (ma con nebbie calde, cioè con valori termici interni alla nebbia superiori allo zero).

Quando arriverà questo anticiclone mostruoso? Probabilmente entro mercoledì 24 gennaio e ci terrà compagnia, pur tra qualche smagliatura, sino ai primi giorni di febbraio.

Lo sentenzia la mappa dei venti zonali in alta quota a 10hPa, guardate che accelerata costante e sopra media:

Guardate anche la mappa legata all’oscillazione artica, che monitora l’attività del vortice polare troposferico: netta ripresa della sua attività (dunque compattezza del freddo intorno al Polo) sino a fine mese, poi lieve flessione, ma sempre su valori che, in concordanza con la NAO, al massimo suggeriscono qualche passaggio nuvoloso da ovest all’altezza delle nostre regioni settentrionali e della Toscana, ma nulla di più:

Insomma l’anticiclone è la certezza dal 24 gennaio ai primi di febbraio, lo vediamo qui in tutto il suo splendore inquinante e con la corrente a getto che spinge aria mite su Scandinavia e persino la Russia, un brutto colpo per l’inverno, davvero brutto: