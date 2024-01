NEVE in pianura mercoledì al nord? Per il 90% dei modelli la risposta è…

Pioggia, praticamente solo pioggia in pianura per il 90% dei modelli ad area limitata. La neve cadrà in montagna con limite più basso ad ovest (collina), progressivamente più alto procedendo verso est (600-800m) in rialzo.

Le temperature previste sono molto al limite, troppo al limite, per assistere a nevicate sino in pianura. Alla fine è solo il modello americano che propone neve bagnata anche in pianura tra est Piemonte ed ovest Lombardia tra il pomeriggio di mercoledì e la notte su giovedì.

Lo vediamo da questa mappa:

Perché è l’unico a vedere neve a quote così basse? Perché parte da temperature più basse, in pratica vede un rientro d’aria fredda da est nella giornata di martedì 16 gennaio, mentre per gli altri modelli risulterà modesto, tale da non determinare conseguenze nevose a quote così basse. Lo vediamo sia nel modello europeo, che in quello francese Arpège che in quello tedesco Icon:

Come vedete non c’è alcuna traccia di neve in pianura in questi modelli e probabilmente questa è la previsione più attendibile. Diventa sempre più faticoso assistere ormai a nevicate in pianura alle nostre latitudini. Il Mediterraneo è l’area che più risente del rialzo delle temperature di questi anni e lo scotto da pagare è anche una netta diminuzione delle apparizioni della neve in pianura.