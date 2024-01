Mercoledì arriva il MALTEMPO: NEVE a quote molto basse su alcune regioni

Di seguito, vi mostriamo la mappa sinottica attesa in Europa per le ore centrali di mercoledi 17 gennaio.

1 di 1 ‘

Notiamo gran parte del Continente Europeo alle prese con una vasta e complessa depressione. Il freddo sarà presente sull’Europa centro-settentrionale, mentre sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia avremo correnti miti da sud-ovest. Le regioni settentrionali si troveranno però al limite della circolazione fredda europea e potrebbero beneficiare di nevicate a quote molto basse quantomeno nella prima parte di mercoledi 17 gennaio.

Ecco infatti la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di mercoledi 17 gennaio:

1 di 1 ‘

Nevicate a quote molto basse sulla fascia prealpina lombarda, in media oltre i 250 metri, ma qualche fiocco misto a pioggia non si esclude anche in pianura al mattino. Neve oltre i 500 metri sulle Alpi occidentali, 500-600 metri sulla fascia prealpina centro-orientale e 1000 metri sull’alta Val d’Aosta. Tra pomeriggio e sera quota neve in rialzo ovunque, in media oltre i 1000-1200 metri.

Rovesci su Liguria ed in tendenza su Toscana, Umbria occidentale, Lazio fino ad arrivare alla Campania in serata. Quota neve sulla dorsale appenninica oltre i 1500 metri. Sul resto d’Italia tempo asciutto ed anche in parte soleggiato.

Un abbraccio di venti sud-occidentali miti saranno presenti al centro e al meridione mentre al nord avremo un clima decisamente più freddo ed invernale.