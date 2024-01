Avvio di settimana MOVIMENTATO: due PERTURBAZIONI sotto osservazione

Questa mattina vi mostriamo l’immagine satellitare in movimento a scala europea:

Mentre buona parte dell’Europa centrale ed orientale è interessata da una vasta massa fredda, da noi sono presenti correnti abbastanza miti dai quadranti occidentali. Una prima perturbazione sta interessando questa mattina alcune aree del centro e del meridione, mentre un’altra più intensa sta abbordando in queste ore la Penisola Iberica ed agirà sull’Italia nella giornata di mercoledi 17 gennaio.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 16 gennaio:

Piovaschi saranno possibili nelle aree interne del centro, sulla Sardegna, la Puglia e la Sicilia. Rovesci più consistenti colpiranno invece la Campania e la Calabria Tirrenica. Sul resto d’Italia tempo asciutto.

Sul fronte delle temperature, questi sono i valori attesi in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Ancora un po’ freddo al nord e nelle aree interne dell’Italia centrale con valori sotto i 10°. Aumento termico nelle vallate più settentrionali stante la presenza di venti di caduta dalle Alpi. Clima molto mite invece sul resto d’Italia con punte di 17-18° sulle due Isole Maggiori.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 16 gennaio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Al nord aria più fredda in rientro da est con nubi basse in pianura e temperature in calo. Condizioni di variabilità altrove con clima abbastanza mite e qualche piovasco possibile sulle Isole e al meridione.

