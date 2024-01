Nuova toccata e fuga del FREDDO, poi super anticiclone in arrivo

Il tempo della settimana sarà caratterizzato in apertura da un rientro di correnti fredde da est al nord nella giornata di martedì 16, che precederà un’avvezione di aria molto mite da ovest, che farà innalzare le temperature di diversi gradi, segnatamente al centro e al sud, portando comunque anche piogge e rovesci, in particolare lungo le regioni tirreniche e al nord.

Al nord la presenza di un modesto strato d’aria fredda potrà consentire qualche fugace apparizione della neve a quote molto basse, non esclusa mista anche in pianura nella serata di mercoledì 17 (ne abbiamo lungamente parlato in diversi articoli, ma si tratterebbe comunque di un evento molto modesto).

Da giovedì 18 ecco che le correnti si orienterebbero da nord introducendo aria progressivamente più fredda sino al fine settimana 20-21 gennaio e determinando anche qualche precipitazione nevosa sino a quote basse lungo la dorsale appenninica e al sud. Ecco le temperature previste a 1500m per l’alba di sabato 20 e l’alba di domenica 21 gennaio secondo il modello europeo:

La spinta da ovest delle correnti zonali miti in arrivo dall’Atlantico, comporterà da lunedì 22 il graduale inserimento dell’anticiclone con le saccature ancora in arrivo che verranno tutte più o meno “triturate” dall’alta pressione che finirà per renderle quasi innocue.

Ecco infatti la trionfale presa di possesso dell’anticiclone che dovrebbe avvenire entro mercoledì 24 gennaio e, pur tra qualche leggera sbavatura, accompagnarci sino alla fine del mese. Poi si vedrà: