SVOLTA dopo il 20 febbraio: l’INVERNO si risveglierà? Vi mostriamo l’ipotesi più probabile

Ci risiamo: dopo il passaggio di una vigorosa perturbazione i cui effetti sono visibili ancora oggi sul medio Adriatico e il meridione, l’alta pressione tornerà a ricoprire tutta la nostra Penisola e gran parte del Mediterraneo nei prossimi giorni. Il dominio anticiclonico sarà praticamente indiscusso fino al giorno 20 febbraio, poi le cose inizieranno a cambiare.

La svolta prevederà l’arrivo di aria fredda e un clima maggiormente invernale in Italia? Quasi sicuramente no! Il cambiamento sembra orchestrato nuovamente dalle correnti miti occidentali che porteranno la pioggia (e la neve in montagna), ma in un contesto termico complessivamente mite. Così dicono oggi le medie degli scenari del modello americano ed europeo, ovvero gli elaborati più performanti al momento in circolazione.

Questa la media degli scenari del modello americano imbastita questa mattina per la giornata di giovedi 22 febbraio:

Il ritiro dell’alta pressione verso sud imporrà la forzata del flusso atlantico verso l’Europa centrale e l’Italia. In sostanza, torneranno le piogge, le nevicate sulle Alpi a quote piuttosto alte, un rinforzo del vento, ma in un contesto termico mite.

Il modello europeo e per il medesimo giorno, giovedi 22 febbraio, nella sua media degli scenari, mostra in sostanza la stessa evoluzione:

Riassumendo: alta pressione, stasi atmosferica e mitezza fino al giorno 20 febbraio. A seguire la tesi maggiormente probabile mostra l’ingresso delle correnti atlantiche miti e umide, con piogge e neve solo sulle Alpi a quote medio-alte.