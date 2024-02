Meteo: sciolta la prognosi del week-end

I dubbi relativi alle condizioni meteo del fine settimana sono stati del tutto sciolti nelle ultime ore, con l’improvviso allineamento del modello europeo ECMWF al collega americano GFS. Insomma, sarà pioggia o bel tempo nel week-end?

Fino a poche ore fa resisteva l’ipotesi di un veloce peggioramento tra sabato 17 e domenica 18, sostenuta principalmente dal modello europeo. Tale perturbazione, proveniente dal nord Atlantico, avrebbe regalato piogge e rovesci principalmente al centro-sud, ma a quanto pare non ci sarà alcuno spiraglio per l’arrivo di questo fronte carico di piogge.

L’alta pressione, ora in espansione su tutto il Mediterraneo, sarà particolarmente coriacea e impedirà l’arrivo di ogni tentativo di maltempo. Insomma il prosieguo di settimana sarà stabile ovunque, anche nel fine settimana. Addirittura si prevede un graduale aumento delle temperature che ci riporterà in un contesto fortemente anomalo, soprattutto in montagna.

Addirittura al nord si prevedono temperature fino a 8-10°C oltre le medie del periodo, ormai una costante negli ultimi mesi.

Ogni tentativo di maltempo è rimandato alla prossima settimana, quando ci troveremo nella terza e ultima decade di febbraio. Secondo gli ultimi aggiornamenti una perturbazione atlantica potrebbe riuscire a scalfire il solido anticiclone attorno al 20 febbraio, ma è chiaro che su questo punto dovremo tornarci nei prossimi editoriali con aggiornamenti più affidabili.