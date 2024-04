Peggioramento imminente, piccolo ma insidioso CICLONE su alcune regioni

Una nuova perturbazione di stampo Atlantico a breve irromperà nel Mediterraneo dove darà vita a una piccola ma insidiosa depressione tra la Costa Azzurra, il Mar Ligure e la Corsica. Questa area di bassa pressione, alimentata da correnti piuttosto fresche, darà vita a un peggioramento soprattutto al Nord e localmente anche sulle regioni centrali e in Sardegna.

I primi fenomeni arriveranno al corso di questo martedì a partire dal nord-ovest dove ci aspettiamo piogge e anche qualche forte temporale tra Piemonte e Lombardia. I fenomeni tenderanno gradualmente ad estendersi al Nord-Est entro sera, mentre nella giornata di mercoledì si svilupperà un vasto fronte che potrebbe regalare precipitazioni abbastanza diffuse su gran parte del settentrione e locali forti temporali nelle aree interne del Centro Italia. In particolare spicca il rischio di temporali particolarmente forti con delle grandinate e locali nubifragi stazionari tra zone interne di Abruzzo, Marche, Romagna e Umbria.

Nel frattempo il cuore di questa bassa pressione si muoverà verso sud fino a raggiungere la Corsica e la Sardegna, con piogge che continueranno a bagnare le regioni del nord, in particolar modo i settori pedemontani del nord-ovest dove ci aspettiamo gli accumuli più abbondanti. In effetti, analizzando le precipitazioni totali previste durante questo peggioramento, spuntano picchi di pioggia superiori ai 100 mm sul Piemonte occidentale. Si tratterà di neve per le alte quote delle Alpi occidentali al di sopra dei 1200-1400 m.

Gli ultimi fenomeni si esauriranno nelle prime ore di giovedì sul Piemonte e la Sardegna, dopodiché spazio al sole e all’alta pressione che riprenderà a pieno possesso della nostra penisola, garantendo inoltre un nuovo importante aumento delle temperature.