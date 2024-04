Non ci siamo: altro week-end estremo in arrivo

Mentre scriviamo queste righe, una nuova perturbazione atlantica sta per spazzar via momentaneamente il caldo africano dall’Italia, riportando anche delle nubi, piogge e anche qualche forte temporale. Il fronte ricco di precipitazioni legato a questa nuova depressione irromperà nel corso di questo martedì e porterà delle piogge e qualche forte temporale a partire dal nord-ovest, dopodiché i fenomeni si estenderanno rapidamente al nord-est e localmente anche al Centro Italia e la Sardegna.

Sarà un peggioramento abbastanza veloce che già giovedì si esaurirà quasi interamente, lasciando nuovamente spazio all’alta pressione su tutta Italia. Questo piccolo ma insidioso ciclone si sposterà rapidamente verso le coste nordafricane e di conseguenza innescherà la risalita di aria molto più calda sulla nostra penisola a partire da giovedì in poi.

Insomma, l’alta pressione si rinforzerà nuovamente da nord a sud e su tutta l’Europa centrale tra giovedì e domenica, garantendo un consistente incremento delle temperature. A quanto pare ci aspetta l’ennesimo fine settimana anomalo, il secondo di Aprile decisamente fuori stagione, ovvero di stampo chiaramente estivo. Osservando le anomalie previste tra sabato 13 e domenica 14 Aprile, possiamo notare pesanti anomalie su tutta l’Europa centrale e anche sull’Italia, con temperature di almeno 8 o 10 ° superiori alle tipiche medie del periodo. Localmente la colonnina di mercurio si porterà addirittura di 12 o 14 ° sopra le medie, facendo così registrare valori praticamente da piena estate.

E in effetti queste pesanti anomalie saranno riscontrabili soprattutto al Nord dove sia sabato che domenica la colonnina di mercurio nel primo pomeriggio potrebbe raggiungere addirittura i 29 o i 30 °. Come si evince dalle temperature massime previste per sabato, non solo il Nord farà i conti col caldo anomalo, ma anche tante altre località, soprattutto quelle dell’entroterra del centro e del Sud.

La giornata di domenica sarà calda su gran parte d’Italia con temperature massime localmente fino a 28 o 30 °, anche in Val Padana.

Ad inizio prossima settimana, invece, aumentano le chance di un improvviso tracollo termico, grazie all’arrivo di una saccatura molto più fredda proveniente dal Nord Europa. In tal caso le temperature potrebbero addirittura scivolare al di sotto delle medie del periodo su gran parte della nostra penisola, tuttavia mancano ancora diversi giorni, ragion per cui questa previsione richiede ulteriori conferme.