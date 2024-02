Meteo: ultimi giorni tra nebbia e primavera, cambia tutto a breve

Stiamo vivendo l’ennesimo stabile e mite week-end di questo anomalo inverno, con temperature decisamente clamorose su tutta Italia. Fanno eccezione solo i territori rivestiti dalla nebbia, che da qualche giorno ha ripreso a svilupparsi con gran facilità nelle ore notturne. In particolare le aree braccate dalla nebbie sono i settori costieri dall’Abruzzo al Veneto, dove la visibilità è pessima.

Laddove splenderà il Sole, sia oggi che domani, avremo a che fare con temperature primaverili, localmente anche superiori ai 20°C.

Ma come più volte accennato nei giorni scorsi, il cambiamento è dietro l’angolo. Nell’ultima decade di febbraio si prevede un sensibile cambiamento del tempo in Europa e in Italia, grazie al ritorno delle perturbazioni atlantiche. Il primo assaggio di maltempo arriverà ad inizio settimana, col transito di una veloce perturbazione su centro e sud Italia.

Ma il maltempo entrerà nel vivo con l’ingresso di una vasta irruzione polare marittima, direttamente dalla Groenlandia, che apporterà un calo termico specificatamente al nord ed anche piogge a più riprese. La neve riprenderà a scendere copiosamente in montagna, specie sulle Alpi. Inoltre non escludiamo un calo graduale della quota neve sul settentrione e l’Appennino settentrionale grazie all’arrivo di aria più fredda tra il 24 e il 28 febbraio.