Veloce perturbazione tra lunedì e martedì, ecco dove pioverà

L’anticiclone sub-tropicale, responsabile di giornate fin troppo miti per l’ennesima volta in questo anomalo inverno, comincerà finalmente a vacillare con l’arrivo della nuova settimana. Si prospetta un peggioramento del tempo già tra lunedì e martedì, seppur non ovunque. Ricordiamo, infatti, che il maltempo entrerà nel vivo solo dopo il 23 febbraio, grazie all’arrivo di vaste masse fredde dal nord Atlantico, che affronteremo nei prossimi editoriali.

La perturbazione in arrivo ad inizio settimana sarà molto rapida e si limiterà a lambire centro e sud con piogge sparse e qualche acquazzone. I principali centri di calcolo non sono ancora del tutto allineati sulla disposizione delle precipitazioni, ma quantomeno possiamo confermare che il nord Italia, Toscana e Sardegna si troveranno quasi interamente ai margini dei fenomeni.

Il modello americano GFS mostra piogge in arrivo lunedì su Marche, Abruzzo, Molise e occasionalmente sul Lazio, poi nel corso di martedì avremo instabilità anche su Campania, Puglia, Basilicata ed estremo sud.

Un po’ più generoso il modello europeo ECMWF, che mostra precipitazioni più frequenti e organizzate su gran parte del sud e del medio Adriatico. Nord, Toscana, Sardegna, Umbria e Lazio potrebbero trovarsi totalmente al di fuori delle piogge. Accumuli localmente fino a 20-25 mm su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.