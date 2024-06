Meteo: sabbia sahariana ancora protagonista, ecco quando ritorna!

Dopo quasi una settimana di cieli sporchi e lattiginosi è tornato un po’ di azzurro soprattutto al Centro e al Nord, grazie all’avanzata di venti più freschi e puliti nord-occidentali. Tuttavia, questa tregua dal caldo africano e dalla polvere sahariana sembra essere già al capolinea, considerando che le previsioni per i prossimi giorni non promettono nulla di buono in tal senso.

In effetti, a partire da giovedì e soprattutto da venerdì, l’anticiclone tornerà ad inglobare tutta la nostra penisola, garantendo non solo un netto incremento delle temperature e dell’umidità, ma anche il ritorno delle polveri desertiche alle alte quote. Insomma, i nostri cieli torneranno a tingersi di bianco o color giallognolo a causa di elevate concentrazioni di polvere presenti a tutte le quote, soprattutto al di sopra dei 2000 m di altitudine. Tutte queste polveri sollevate dal deserto del Sahara avvolgeranno buona parte d’Italia da nord a sud.

Eloquente la quantità di polvere desertica prevista per la giornata di venerdì: su tutto il Mediterraneo troviamo concentrazioni superiori ai 1000 mg per metro quadrato, il che indica una presenza considerevole di pulviscolo in alta quota pronta a sporcare i nostri cieli inesorabilmente.

Nella giornata di sabato, le maggiori concentrazioni di polvere si troveranno sulle regioni del Sud e in Sicilia, dove si prospettano picchi di oltre 2000 mg di polvere per metro quadrato.

Successivamente, nella giornata di domenica, le concentrazioni di polvere cominceranno pian piano ad attenuarsi grazie all’arrivo di venti più secchi e puliti in alta quota da nord-ovest. Saranno proprio questi venti più freschi a determinare lo sviluppo di acquazzoni e temporali anche piuttosto forti sulle regioni del Nord, i quali, oltre a produrre un calo termico, porteranno anche la polvere sahariana sulle nostre città, sporcando ogni genere di superficie.