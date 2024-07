Meteo: ondata di caldo sub-tropicale alle porte, ma attenzione ai temporali

È appena cominciato un fine settimana decisamente stabile, per il momento non particolarmente caldo grazie alla presenza dell’alta pressione delle Azzorre. Questa figura barica, ormai purtroppo quasi in disuso, ci farà compagnia per qualche altra ora, dopodiché la situazione comincerà nuovamente a movimentarsi e a risultare un po’ più estrema.

Già da questa domenica le carte in tavola cambieranno, considerando che torneremo a fare i conti sia con aria più calda nordafricana che contemporaneamente anche con inclusioni fresche in alta quota sulle regioni del Nord, le quali andranno a produrre nuovi temporali.

I primi fenomeni colpiranno il Nord-Ovest nel corso della serata odierna, specie su Piemonte, alta Lombardia e bassa Valle d’Aosta. Ci aspettiamo locali fenomeni intensi come grandinate e improvvisi nubifragi che potrebbero dar luogo ad accumuli superiori ai 30-40 mm. La giornata più instabile sarà quella di domani, considerando che gran parte del Nord se la vedrà con piogge e temporali localmente violenti. È bene ricordare che le aree più colpite saranno quelle montuose tra Piemonte e Lombardia, quindi settori alpini e prealpini, dove potrebbero precipitare complessivamente fino a 100 mm di pioggia fino a domenica sera:

Ci sarà un passaggio nuvoloso anche sulle regioni centrali nella giornata di domenica, ma non ci aspettiamo particolari conseguenze se non piovaschi isolati. Nel frattempo le temperature saliranno incondizionatamente su tutto il Centro-Sud e le Isole Maggiori, e finanche sulla Val Padana centro-orientale.

Eloquente è la previsione delle temperature massime per domenica, con punte anche oltre i 35 °C nelle zone interne del Meridione.