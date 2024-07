Domenica temporali e grandinate al nord: le zone coinvolte

Domenica 7 luglio 2024 si prospetta un giorno di marcata instabilità al Nord Italia, con piogge diffuse e temporali che potrebbero assumere carattere di nubifragio in alcune zone e portare anche alla caduta delle grandine, a causa dell‘aria fresca proveniente dall’Atlantico che si abbasserà di latitudine e che contrasterà con l’aria più calda e umida preesistente.

In particolare piogge e rovesci anche temporaleschi colpiranno soprattutto le regioni alpine settentrionali e parte della Val Padana settentrionale. I fenomeni potranno essere localmente intensi, con grandinate e raffiche di vento nei temporali più forti.

Ecco infatti la mappa con le piogge previste per l’intera giornata di domenica sul nord Italia:

Segnaliamo in particolare i nubifragi che probabilmente si abbatteranno fra Novara, Varese, Como e Lecco, ma che potranno scendere a tratti fino alle alte Pianure: attenzione alle possibili grandinate!

Le temperature subiranno un calo rispetto ai giorni precedenti nelle zone raggiunte dalle precipitazioni, mentre su quelle non raggiunte si arriverà fino a 33°C, come nel caso dell’Emilia orientale, cioè fra Bolognese e Riminese.

Previsioni per area:

Alpi: I cieli saranno grigio-scuri per l’intera giornata, con rovesci e temporali frequenti sin dalle prime ore del mattino specie su quelle occidentali e centrali. I fenomeni potrebbero intensificarsi nel pomeriggio, con possibili grandinate e raffiche di vento di notevole intensità. Si consiglia di evitare escursioni in alta quota e di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione.

Prealpi: Nuvole protagoniste anche sulle Prealpi Piemontesi e Lombarde, con precipitazioni diffuse sotto forma di piogge al mattino e temporali al pomeriggio. I venti soffieranno moderati da nord-ovest, favorendo un abbassamento delle temperature. Si consiglia di limitare le attività all’aperto e di monitorare l’evolversi della situazione.

Pianura Padana: Cielo nuvoloso con piogge sparse al mattino, che si intensificheranno soprattutto nel corso del pomeriggio con l’arrivo di temporali su quella Piemontese e Lombarda.

I fenomeni potrebbero essere localmente intensi, con possibili grandinate e raffiche di vento. Si consiglia di prestare attenzione durante la guida e di evitare i sottopassi in caso di forti precipitazioni.

Veneto e Friuli: qualche pioggia o temporale più sporadici rispetto alle altre zone del nord e più probabili sui relativi rilievi.