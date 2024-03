MALTEMPO: guardate quanta PIOGGIA è attesa sull’Italia nei prossimi 10 giorni – differenze tra il modello americano ed europeo

Il maltempo non smette ancora di assediare l’Italia. Fortunatamente sono presenti pause anche soleggiate in quanto lo stato dei terreni su alcune regioni è saturo e l’impatto di altra pioggia potrebbe causare problemi di dissesto idrogeologico.

Molta pioggia cadrà in Italia almeno fino all’inizio della settimana prossima. L’Atlantico ci sparerà addosso altre due perturbazioni durante il fine settimana che faranno aumentare ulteriormente il computo dei millimetri specie al nord e al centro. I modelli americano ed europeo per i prossimi 10 giorni presentano fisiologiche differenze, ma nel complesso sono concordi nel vedere piogge di un certo peso su alcune regioni italiane.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni per i prossimi 10 giorni secondo il modello americano. Vi ricordiamo di ingrandire le immagini e soprattutto di non prendere come oro colato i millimetri previsti, in quanto hanno scopo puramente indicativo.

L’elaborato di oltre oceano prevede punte di 120 mm sull’estremo nord-est, 80-100 mm sul nord-ovest e 65-70 mm sulla Campania. Pioverà comunque anche sul resto d’Italia in maniera più o meno abbondante.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni per i prossimi 10 giorni attese in Italia secondo il modello europeo:

120 mm sono attesi sull’alto Piemonte e sulla Calabria Tirrenica, 100 mm sulla Liguria, 80 mm tra il basso Lazio e la Campania, 70 mm sulla Sardegna occidentale e sull’estremo nord-est.