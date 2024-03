PIOGGE: a chi troppo, a chi niente, la SICILIA completamente ignorata!

La Sicilia è rimasta spettatrice rispetto alle precipitazioni abbondanti che ha sperimentato gran parte d’Italia dal 20 di febbraio in poi. La cosa inquietante è che anche nei prossimi giorni gran parte dell’isola rimarrà all’asciutto perché le correnti da ovest non apporteranno aria umida significativa né sul Messinese, né sul Catanese, né sul Siracusano.



Le precipitazioni che vedete sotto sono quelle previste per lunedì 11 marzo e, nonostante interessino buona parte del centro e la Campania, lasceranno ancora fuori il resto del sud, coinvolgendo solo marginalmente l’ovest della Sicilia.

Cosa ancora più grave è che consultando la mappa della sommatoria delle precipitazioni previste sino a mercoledì 13 marzo, si nota proprio come alla casella zero ci sia proprio la Sicilia orientale, a cui fa da contraltare la grande piovosità attesa ancora una volta al nord-ovest, un’area che sino a qualche settimana fa, attraversava una crisi idrica piuttosto grave, da cui ora ne è totalmente uscita:

Poca pioggia è attesa anche su Puglia e Calabria jonica: le configurazioni bariche di questo periodo penalizzano proprio le zone che invece negli ultimi anni, complici flussi freddi da nord-est e depressioni sul Mar Jonio che si formavano lungo il bordo orientale e meridionale dell’anticiclone, assicuravano a queste zone precipitazioni anche abbondanti, tanto che per un bel pezzo non si era più sentito parlare delle famose condutture d’acqua “colabrodo” della Sicilia o di prelievi d’acqua illeciti.