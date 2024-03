Fine settimana in compagnia di due PERTURBAZIONI; PIOGGIA e tanta NEVE in montagna

Nei prossimi giorni assisteremo ad una percussione atlantica come non si vedeva da tempo. Osserviamo subito la mappa sinottica prevista per le prime ore di domani mattina, venerdi 8 marzo:

Osservate la vasta area depressionaria che porterà un minimo ad occhiale ospitante due diverse perturbazioni. La prima interesserà il nord ed il Tirreno tra il pomeriggio-sera di venerdi e la notte su sabato, per poi spostarsi sul resto d’Italia. La seconda, più intensa, inizierà ad agire sul nord-ovest sabato sera e domenica darà luogo a maltempo su molte aree della nostra Penisola.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 9 marzo:

La situazione sarà molto evolutiva. La prima perturbazione che nella notte interesserà il settentrione e il Tirreno, si sposterà più ad est e darà piogge su gran parte del centro-sud ad eccezione della Sicilia e le regioni estreme. A seguire avremo 6-8 ore di tregua in cui smetterà di piovere e il cielo potrebbe anche schiarire. Tra il pomeriggio e la serata la seconda perturbazione inizierà ad agire sul nord-ovest con piogge anche forti ed in intensificazione nella notte su domenica. Quota neve tra i 500 e gli 800 metri sulle Alpi, 1000 metri sull’Appennino Ligure. Nel frattempo, smetterà di piovere al centro e al meridione.

La giornata peggiore sarà domenica 10 marzo. Ecco la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia per l’intera giornata festiva:

MALTEMPO al nord, regioni centrali tirreniche, interne e Sardegna fino alla Campania con piogge anche intense e nevicate abbondanti su tutta la chiostra alpina oltre i 600-800 metri sul nord-ovest, 1000 metri al nord-est. Possibili intrusioni nevose più in basso in caso di rovesci intensi e nelle valli strette interessate da omeotermia. In giornata si attenueranno i fenomeni al nord-ovest con clima maggiormente variabile. Probabile assenza di precipitazioni al sud (eccetto la Campania) e il medio-basso Adriatico. Temperature in calo al nord, stazionarie sul resto d’Italia. Forti venti al transito della perturbazione.