MALTEMPO e NEVE a BASSA QUOTA in arrivo tra venerdi e sabato, vediamo le aree coinvolte

Tra venerdi e sabato la nostra Penisola verrà raggiunta da una perturbazione a carattere freddo che oltre a determinare piogge e nevicate anche a bassa quota, sarà seguita da una generale diminuzione delle temperature che sarà più avvertita nel fine settimana.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 20 gennaio:

Ecco una depressione centrata sulle regioni meridionali a cui si assoceranno condizioni di maltempo. Notate inoltre le correnti fredde da nord-est che si faranno strada sulla nostra Penisola, promuovendo un calo della temperatura ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Dal punto di vista dei fenomeni, si inizierà nell’arco della giornata di venerdi al centro e al nord; sabato le precipitazioni più intense si concentreranno al centro e al meridione, mentre al nord la situazione dovrebbe migliorare.

Facciamo parlare le mappe. Questa la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di venerdi 19 gennaio:

Al mattino avremo qualche rovescio sul Tirreno, oltre alle prime nevicate tra il Trentino Alto Adige e il Friuli a quote anche basse, in genere sopra i 200-300 metri. Nel corso della giornata i fenomeni si sposteranno su quasi tutto il centro e parte del nord, portando una quota neve in progressivo calo. In serata la neve potrebbe farsi vedere sopra i 200-400 metri tra la Romagna, le Marche e l’Appennino settentrionale, estendendosi in parte anche verso il nord-ovest dove si avranno spruzzate di neve oltre i 400 metri. Sul restante centro e al meridione l’azione dell’aria fredda non sarà ancora arrivata e la neve seguiterà a cadere oltre i 1500-1600 metri sull’Appennino centro-meridionale.

L’ingresso deciso dell’aria fredda lo avremo nella giornata di sabato 20 gennaio. Questa la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata in parola:

Da notare il drastico calo della quota neve, fino a 200-300 metri tra Marche e Abruzzo, ma qui la situazione dovrebbe migliorare a partire da metà pomeriggio. Maltempo soprattutto al sud con rovesci e quota neve in calo sulla fascia peninsulare oltre i 300-500 metri, 650 metri sulla Calabria e 800-900 metri in Sicilia, il tutto accompagnato da forti venti da nord e temperature in calo.

Al nord, dopo gli ultimi fiocchi di neve nella notte sulle Alpi occidentali, tempo in deciso miglioramento, ma freddo!