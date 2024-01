MALTEMPO in arrivo: attenzione alla PIOGGIA, alla NEVE e al GHIACCIO

Si avvicina a grandi falcate la perturbazione che oggi interesserà gran parte delle regioni centro-settentrionali della nostra Penisola. La riflettività del radar mostra le piogge ormai prossime al settore di nord-ovest.

Si tratta di una perturbazione accompagnata da correnti molto miti da sud-ovest. Tali correnti tenderanno a sovrapporsi ad un cuscino freddo presente al nord con conseguenti nevicate a bassa quota sulle Alpi e fenomeni di gelicidio soprattutto tra Liguria, basso Piemonte e bassa Lombardia.

La seconda mappa mostra la sommatoria dei fenomeni previsti sull’Italia fino alle ore 7 di domani mattina, giovedi 18 gennaio:

Sulle regioni centro-settentrionali ci sarà un po’ di tutto. LA NEVE oltre i 400-500 metri sulla fascia prealpina, con quota neve in rialzo in serata fino a 700-800 metri. Basso il rischio di coinvolgimento delle alte pianure. IL GELICIDIO che sarà possibile tra l’Appennino ligure, il basso Piemonte, la bassa Lombardia e forse il lato appenninico piacentino e parmense, prudenza negli spostamenti! ROVESCI di PIOGGIA tra la Liguria orientale, l’alta Toscana e buona parte del versante tirrenico fino alla Campania in serata.

Dal punto di vista termico, stacco netto tra nord e centro-sud. Ecco la mappa termica attesa alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Clima primaverile al centro e al sud stante le correnti di Libeccio che precederanno il fronte. Punte di 20-21° sulle due Isole Maggiori. Freddo umido invernale invece al nord con valori di poco sopra lo zero anche in pieno giorno.

Infine, diamo uno sguardo alla situazione prevista per la giornata di domani, giovedi 18 gennaio:

Rovesci sparsi alternati comunque a schiarite lungo tutto il versante tirrenico e le aree interne. Piovaschi sulla Sardegna e deboli piogge al nord-est. Migliora al nord-ovest a parte nevicate sull’alta Val d’Aosta. Mite ovunque, ma ancora un po’ freddo al nord.

