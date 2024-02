Inizio settimana prossima: porte aperte al CAMBIAMENTO, prime precipitazioni a partire da…

La fase culminante dell’alta pressione è attesa durante il prossimo week-end (si legga a tal proposito questo articolo: https://www.meteolive.it/news/prima-pagina/lanticiclone-verso-lapice-della-sua-potenza-ma-la-settimana-prossima-si-attende-il-cambiamento/). A partire da lunedi 5 febbraio l’anticiclone inizierà finalmente la sua parabola discendente che culminerà nella seconda parte della settimana prossima con un peggioramento del tempo abbastanza organizzato sul nostro Paese.

La prima cartina mostra la situazione sinottica attesa in Europa nelle ore centrali di martedi 6 febbraio:

Pur restando ancora in un contesto di pressione piuttosto elevata sul Mediterraneo, l’anticiclone inizierà a mollare la presa; lo si nota dai colori non più tendenti al rosso, ma al giallo sbiadito, chiaro segno di una diminuzione dei geopotenziali in quota. Notate inoltre il flusso atlantico, che da nord e da ovest opererà un lento lavoro di erosione ai danni dell’anticiclone medesimo, che verrà sconfitto definitivamente solo nella seconda parte della settimana.

Avremo già qualche pioggia? La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di martedi 6 febbraio:

Le correnti in prevalenza meridionali daranno luogo a piovaschi sulla Liguria, sulle coste venete e giuliane. L’aria umida potrebbe penetrare anche sulla medio-bassa pianura padana determinando pioviggini sparse, come lungo il versante tirrenico. Sul resto d’Italia, pur avendo un aumento della nuvolosità, non si dovrebbero avere fenomeni.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di mercoledi 7 febbraio:

Piovaschi sparsi tra Liguria e Toscana, non che tra le coste venete e giuliane. Pioviggini su Sardegna occidentale, Tirreno centro-meridionale e medio-bassa Val Padana, per il resto tempo asciutto. Clima sempre mite.