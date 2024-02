Le tappe del CAMBIAMENTO: prima il MALTEMPO e poi il FREDDO? SI! Tuttavia…

Nell’arco della settimana prossima l’alta pressione se ne andrà e il tempo cambierà finalmente aspetto dopo oltre 15 giorni di stasi quasi completa della circolazione. Si attende la pioggia che lavi un po’ l’atmosfera ed il vento che spazzi finalmente via le sostanze inquinanti che assediano le nostre città.

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto: gli SPAGHETTI. Riassumono tutte le corse del modello americano, compresa ovviamente quella ufficiale. La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I geografici di riferimento sono situati grossomodo sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo diagramma mostra la situazione meteorologica estrapolata per la città di MILANO:

Si nota il picco dell’alta pressione durante il prossimo week-end e la sua lenta dipartita all’inizio della settimana prossima, il tutto ancora senza precipitazioni. Il maltempo potrebbe tornare tra il giorno 9 e il giorno 12 febbraio con precipitazioni, ma in un contesto termico abbastanza mite. Successivamente i cluster si aprono a ventaglio, segno che è presente una grossa indecisione, anche se i segnali dell’arrivo di un’ondata di freddo non mancano.

Il secondo diagramma si riferisce invece alla città di ROMA:

Anticiclone forte nel week-end ed in calo all’inizio della settimana prossima. Fase di maltempo con piogge tra il 10 e il 12 febbraio, seguita anche qui da un’estrema incertezza del tempo attorno alla metà del mese, ma con diversi cluster che puntano comunque al ribasso, termicamente parlando

Infine, il terzo diagramma riguarda la città di BARI

Dopo l’effimero calo termico che interverrà sulla zona tra oggi e domani, l’alta pressione si manterrà forte fino a metà della settimana prossima e solo successivamente inizierà ad indebolirsi. Le prime piogge saranno possibili non prima dell’11-12 febbraio, seguite forse da un calo termico piuttosto marcato.

