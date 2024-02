L’anticiclone verso l’apice della sua potenza, ma la settimana prossima si attende il CAMBIAMENTO

L’alta pressione raggiungerà la fase di massimo sviluppo durante il prossimo fine settimana. La risalita dei geopotenziali sarà particolarmente tenace nella giornata di sabato 3 febbraio, come ben documentato da questa mappa incentrata per il pomeriggio della giornata in parola:

1 di 1 ‘

Quasi tutta l’Europa occidentale sarà sotto le grinfie di questo anticiclone. In Italia sono attese isoterme a 1500 metri di altezza comprese tra 10 e 12° sulla verticale del settentrione. Ciò significa che sui colli e sui monti sarà primavera inoltrata, mentre sulle pianure ristagneranno nebbie ed inquinamento con valori termici nettamente più bassi.

Il mostro anticiclonico inizierà ad indebolirsi progressivamente all’inizio della settimana prossima; probabilmente arriveranno già dei piovaschi sui alcuni settori, ma per un serio cambiamento del tempo bisognerà attendere la seconda parte della settimana prossima.

Andiamo però con ordine; la prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 2 febbraio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

1 di 1 ‘

La novità di oggi è rappresentata da un rinforzo delle correnti settentrionali sul versante adriatico e al meridione associate ad un modesto calo termico con alcuni piovaschi limitati alla Sicilia. Su tutte le altre regioni soleggiato o velato, con banchi di nebbia solo episodici sulle pianure del nord.

Sul fronte termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

1 di 1 ‘

Un po’ freddo per venti settentrionali sull’Appennino meridionale, per il resto temperature miti a parte gli eventuali casi nebbiosi al nord.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, sabato 3 febbraio, sempre tra le 8 e le 16:

1 di 1 ‘

Tempo stabile su tutta l’Italia. Nubi basse in Liguria e nel sud della Sardegna dal pomeriggio e velature sulle Alpi. Banchi di nebbia in pianura e clima eccezionalmente mite sui colli e sui monti.