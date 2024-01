Fine settimana all’insegna del FREDDO, temperature SOTTOZERO su diverse regioni

L’inverno si aggrapperà con le unghie nel prossimo fine settimana, prima di cadere in un baratro che si spera non sia troppo profondo nell’arco della settimana prossima. In attesa dell’alta pressione, la nostra Penisola sperimenterà un episodio invernale, forse il più intenso fino ad ora in questa ennesima stagione deludente.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nelle prime ore di sabato 20 gennaio:

1 di 1 ‘

Tra l’Appennino centro-settentrionale ed il medio versante adriatico si toccheranno punte al ribasso (alla medesima quota) tra -6 e -8°, ma l’isoterma -6° potrebbe abbracciare gran parte delle regioni settentrionali e buona parte del versante adriatico. Ovviamente, il freddo tenderà a dilagare verso sud e nella giornata di domenica troveremo valori sottozero a 1500 metri anche al meridione.

Per ciò che concerne le temperature al suolo, questi sono i valori attesi in Italia alle ore 7 di sabato 20 gennaio:

1 di 1 ‘

Segnaliamo punte al ribasso tra -6 e -7° in corrispondenza dell’Appennino settentrionale e -5° su quello centrale. Tutta la Pianura Padana si sveglierà con temperature sottozero e gelate diffuse con punte di freddo fino a -4/-6°.

Queste invece sono le temperature al suolo attese in Italia alle ore 7 di domenica 21 gennaio:

1 di 1 ‘

Sarà forse uno dei risvegli più freddi (fino ad ora) di questo inverno. Punte di -6/-7° sull’Appennino centrale, ma tutta la Pianura Padana e le aree interne del centro, del meridione compresa la Sardegna, si sveglieranno sotto condizioni di gelo con valori sottozero. Insomma, una pillola invernale in attesa della solita mitezza che si farà viva la settimana prossima.