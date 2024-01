EPIFANIA: arriva una forte ONDATA di MALTEMPO sull’Italia!

Giungono conferme anche oggi circa l’intensa fase di maltempo che dovrebbe abbracciare tutte le nostre regioni tra venerdi 5 e sabato 6 gennaio. Arriveranno piogge anche intense e nevicate che sul settore di nord-ovest potrebbero cadere anche a bassa quota (vedremo il tutto in un articolo dedicato).

In poche parole, il lungo periodo anticiclonico e mite che ci ha interessato nelle ultime settimane giungerà al capolinea e lascerà spazio a condizioni più invernali sull’Italia con il freddo che dovrebbe farsi sentire subito dopo l’Epifania.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella mattinata di venerdi 5 gennaio:

Era da molto tempo che una perturbazione atlantica non approcciava l’Italia in questo modo, ovvero con una saccatura penetrante sul Mediterraneo occidentale. Il tutto sarà preceduto da correnti di Scirocco miti e seguito da aria fredda di matrice settentrionale che si farà sentire dopo l’Epifania.

Sul fronte dei fenomeni, la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di venerdi 5 gennaio:

MALTEMPO al nord! Piogge intense sulla Liguria con neve a bassa quota sul settore centro-occidentale dell’Appennino e sul basso Piemonte. Più alta la quota neve sulle Alpi centro-orientali. Piogge sulle pianure con rovesci a ridosso della fascia prealpina centrale ed orientale. Rovesci in arrivo anche sulla Toscana, l’alto Lazio e la Sardegna occidentale. Ancora in attesa le altre regioni con nuvolosità in aumento ad iniziare dai settori occidentali.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per la giornata dell’Epifania, ovvero sabato 6 gennaio:

MALTEMPO esteso a tutta la nostra Penisola, in modo particolare al centro e sul nord-est dove avremo rovesci intensi. Neve sui rilievi del nord a quote medie, temporali sulla Sicilia e il basso Tirreno…insomma, una giornata perturbata quasi per tutti.