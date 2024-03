CALDO ANOMALO: tra venerdi e sabato spuntano 25-26°! Vediamo su quali regioni…

Il sopra-media termico che sta funestando la nostra Penisola da mesi e che ha reso l’ultimo inverno praticamente inesistente, sembra intenzionato a dire la sua anche sul finire di questa settimana.

Lo sprofondamento di una depressione ad ovest dell’Iberia tirerà su aria calda direttamente dal nord Africa con isoterme che sarebbero normali nel mese di maggio. Questa situazione non ci deve più stupire in quanto da diverso tempo l’Italia alle prese con rimonte calde di questo genere che si presentano ormai in tutti i mesi dell’anno, ovviamente con le adeguate proporzioni relative alla stagione in corso.

La prima mappa mostra il quadro termico a 1500 metri sulla verticale del Mediterraneo centro-occidentale nelle ore centrali di venerdi 22 marzo:

Su nord Africa compare l’isoterma + 20° alla medesima quota, un valore estivo a tutti gli effetti. Da noi non si arriverà a tanto, ma il calore che verrà sbuffato anche verso l’Italia agirà non poco sui nostri termometri, facendoli alzare fino a 25-26° su alcune regioni, segnatamente nella giornata di sabato 23 marzo.

La prima mappa mostra le temperature previste al suolo alle ore 15 di venerdi 22 marzo:

25° si toccheranno nel sud della Sardegna e 24° sulla Sicilia orientale. Valori superiori a 20° anche sulla Pianura Padana e su alcune aree del versante adriatico, sulla Puglia e la Lucania.

Queste invece sono le temperature sempre al suolo previste in Italia alle ore 15 di sabato 23 marzo:

Clima estivo in Sardegna con 25-26°; 25° si potrebbero toccare anche lungo le coste della Romagna. Molte aree del nord-est, del versante adriatico e del meridione supereranno agevolmente i 20°, fino a 22-23°. Insomma, un’altra puntata di caldo decisamente anomalo sull’Italia per l’ultima decade di marzo.