Le prime proiezioni per PASQUA sentenziano: MALTEMPO su…

In questa sede proveremo a fare un balzo in avanti, fino al periodo di Pasqua. Può sembrare strano, ma i modelli oggi disponibili hanno già le idee abbastanza chiare sul tempo della settimana prossima e del periodo pasquale, anche se non si potrà dire nulla sui dettagli previsionali, vista la distanza temporale impervia.

Tra domenica 24 e lunedi 25 marzo arriverà probabilmente l’ultimo passaggio instabile con correnti da nord-ovest. Successivamente, l’alta pressione che al momento presiede il comparto iberico, uscirà completamente dalla scena europea e punterà decisa verso l’Atlantico. Al suo posto si stabilirà una vasta circolazione depressionaria che a più riprese “sparerà” perturbazioni verso la nostra Penisola, con maggiore interessamento delle regioni settentrionali, del Tirreno e delle aree interne del centro. Vista la direzione prevalente delle correnti (da sud-ovest) il freddo dovrebbe essere scongiurato in favore di un clima spesso mite, specie al centro e al meridione.

Veniamo ora alle mappe. La prima è la media degli scenari del modello americano valida per la notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo:

Ecco la vasta depressione di cui sopra con le correnti sud-occidentali sull’Italia. Con questa situazione si avrebbe una Pasqua perturbata al nord, sul medio-alto Tirreno e le aree interne del centro con piogge e nevicate sulle Alpi. Un tempo diverso, ovvero molto più mite e stabile, sarebbe invece di competenza del medio-basso Adriatico e del meridione, ad eccezione forse della Campania.

Gli altri due modelli più performanti della rete, sempre nella loro media, contemplano in sostanza lo stesso scenario. Ecco la media degli scenari del modello europeo per la notte del Venerdi Santo:

Mentre questa è la media degli scenari del modello canadese valida sempre per venerdi 29 marzo:

Con opportune differenze, le mappe sono abbastanza concordi nel vedere durante il periodo pasquale, un flusso umido sud-occidentale con episodi di maltempo specie al nord e al centro.

Per concludere vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia imbastita questa mattina dal modello americano proprio per la giornata di Pasqua. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Probabilità di precipitazioni elevata in prossimità dei settori alpini, medio-alta su gran parte del nord e del Tirreno, più bassa sulla Sardegna orientale, la Sicilia, le estreme regioni meridionali ed il medio-basso versante adriatico.