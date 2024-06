Ancora ACQUAZZONI e TEMPORALI in prospettiva su alcune regioni: luglio parte ZOPPICANTE

Non sono molto confortanti le notizie sul tempo di inizio settimana prossima in Italia. L’alta pressione africana verrà quasi completamente annientata, mentre l’anticiclone delle Azzorre non avrà la forza sufficiente da protendere la sua “longa manus” in direzione dell’Italia. Ne deriverà un flusso atlantico fresco ed instabile che riuscirà a penetrare sulla nostra Penisola almeno fino a mercoledi 3 luglio, dispensando ancora molti acquazzoni e temporali specie al nord, nelle aree interne del centro e lungo il versante adriatico.

La prima mappa mostra la situazione sinottica imbastita questa mattina dal modello americano per la giornata di martedi 2 luglio:

Cosa notiamo? L’alta pressione delle Azzorre si manterrà troppo defilata ad ovest senza intervenire sulla scena italiana ed europea. Da noi sarà attivo un flusso di correnti occidentali fresco ed instabile che darà origine a rovesci e temporali a fasi alterne al nord e su parte delle regioni centrali, segnatamente le aree interne e adriatiche. Andrà meglio sulle Isole e al sud, ma anche qui avremo variabilità e temperature non troppo elevate per via di una buona ventilazione da nord-ovest.

Il modello europeo per il medesimo giorno, martedi 2 luglio, contempla in sostanza la stessa situazione con pochissime differenze:

Insomma, un inizio luglio zoppicante a tutti gli effetti. Probabilmente la seconda parte della settimana prossima sarà migliore, ma è presto per parlarne in questa sede. Intanto, fate attenzione ai TEMPORALI INTENSI di domani sera al nord.