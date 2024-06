Sabato TEMPORALI VIOLENTI al nord: quali saranno i momenti più CRITICI?

Ci risiamo. Dopo la bella giornata estiva odierna, le regioni settentrionali torneranno a sperimentare temporali anche violenti e pericolosi tra il pomeriggio e la serata di sabato 29 giugno. Non verrà coinvolto tutto il settentrione, ma solo i settori posti a nord del Po. Più a sud non si avranno fenomeni e si potrà assistere allo spettacolo dei fulmini che cadranno numerosi verso l’alta pianura appena verrà buio.

La mattinata di domani, in verità, passerà tranquilla, con cieli lattiginosi per sabbia africana in sospensione e qualche rovescio solo tra Val d’Aosta, Alpi occidentali ed alto Piemonte. I “giochi” inizieranno attorno alle ore 14. Questa è la mappa delle piogge attese attorno a quest’ora:

1 di 1 ‘

I rovesci ed i temporali resteranno ancora attaccati ai rilievi delle Alpi occidentali, la bassa Val d’Aosta e l’alto Piemonte, con scarsi riflessi in pianura. Nell’arco del pomeriggio e soprattutto nella prima parte della serata la situazione dovrebbe degenerare abbastanza violentemente. La seconda mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi sul nord Italia tra le 15 e le 20 di sera:

1 di 1 ‘

Sotto torchio il Torinese, Biellese, Varesotto, Milanese, Novarese, Pavese e Comasco con temporali violenti. Saranno possibili grandinate, nubifragi e colpi di vento portati da temporali supercellulari. Più a sud nessun fenomeno o rovesci solo molto localizzati, ma di poco conto.

La terza mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese al settentrione tra le 21 e le 2 della notte su domenica 30 giugno:

1 di 1 ‘

Temporali in spostamento verso Bresciano, Bergamasco e Triveneto. Fenomeni assenti sull’Emilia Romagna ed i settori più a sud. Ancora qualche fenomeno tra Piemonte e Lombardia, ma in via di attenuazione. Al passaggio dei temporali si assisterà anche ad un marcato calo delle temperature.