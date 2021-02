METEO: scatta l'ora del FREDDO RUSSO, attesa anche la NEVE su molte regioni (Tutte le mappe)

IRRUZIONE FREDDA partita! Sul nord-est si segnalano valori anche inferiori allo zero su coste e spiagge e i venti di Bora sono entrati di prepotenza anche sul catino padano, dove si registra una nuvolaglia irregolare. Il vero freddo però al nord arriverà stasera e nel fine settimana sbarcherà anche sul resto del Paese.

PERTURBAZIONE in arrivo e NEVE: da ovest sta arrivando la perturbazione che interagirà con l'aria fredda in arrivo da est generando nevicate al nord-ovest, lungo tutta la dorsale appenninica del nord e del centro a quote molto basse, anche oltre i 100-200m in Toscana, Umbria, Marche, questi i fenomeni attesi tra le 18 e la mezzanotte di oggi, in verde la neve, notati i fiocchi POSSIBILI (non certi perchè taluni modelli non contemplano fenomeni rilevanti sul nord-ovest) in pianura tra Piemonte, ovest Lombardia, Emilia ed ovest Alpi:

Ed ecco invece i fenomeni attesi tra le 00 e le 06 di sabato, come si nota tenderanno a concentrarsi tutti sulle regioni centrali e meridionali, con la neve che coinvolgerà ancora tutta la dorsale appenninica sino a quote di fondovalle, 150-200m, ma potrà toccare a tratti anche le coste della Toscana e delle Marche, mentre su quella laziale e su Roma è prevista pioggia, la neve cadrà oltre i 300-500m scendendo verso l'Appennino meridionale:

Notate anche le temperature decisamente basse (sino a -13°C) a 1500m e prossime allo zero anche in pianura previste al nord per sabato mattina:

Sabato mattina ancora neve su gran parte dell'Appennino centrale e meridionale a quote sempre più basse (100-200m) (oltre i 400-500m su quello laziale ma in rapido calo) e localmente sulle coste, segnatamente in Adriatico, ma anche nell'immediato entroterra tirrenico, più alta la quota neve all'estremo sud (anche 800m) a causa di una residua influenza sciroccale che cesserà in giornata:

DOMENICA: il grande freddo sfonderà su tutta Italia, anche se al nord comincerà ad attenuarsi in quota nel corso della giornata, mentre l'ultima regione raggiunta sarà la Sicilia, ecco la situazione termica alle 8 di domenica 14 febbraio:

NEVE: altra neve da classica irruzione fredda da nord-est colpirà domenica il medio e il basso Adriatico, il meridione e anche il nord della Sicilia entro fine giornata con fiocchi possibili anche sulle coste pur in presenza di temperature anche di qualche grado superiori allo zero, potrebbe nevicare persino in mare aperto stante le temperature previste (qui la situazione prevista per le 12 di domenica ma poi la neve colpirà maggiormente anche Calabria e Sicilia):

NEVE ACCUMULATA: alla fine dell'episodio, cioè lunedì mattina ecco un riassunto delle aree che potrebbero aver visto neve sull'Italia durante questa irruzione fredda, i maggiori accumuli sono attesi tra Abruzzo, Irpinia, Lucania, Molise, notate anche la neve che cadrà in mare aperto in Adriatico e sul basso Tirreno!

EVOLUZIONE: lunedì ancora residue nevicate al sud, dove farà sempre molto freddo, temperature massime in aumento altrove, specie in quota. Da martedì tempo variabile al nord e sulla Toscana, dove sarà in arrivo anche qualche pioggia, temperature in generale rialzo. Attenzione però! Febbraio potrebbe riservarci altre sorprese, leggete gli aggiornamenti!

