Meteo: novembre si conclude con freddo e maltempo!

Sta per cominciare un periodo perturbato ma, a differenza dei precedenti, ben più freddo del solito! L'inverno difatti comincerà un pochino in anticipo sulla tabella di marcia, già da domani grazie all'arrivo di una vasta irruzione fredda di origine artica.

Sarà una perturbazione molto veloce, ma parecchio incisiva considerando che le temperature crolleranno vertiginosamente di oltre 10°C su tutto il centro e il sud. Arriveranno anche piogge sparse e le prime nevicate lungo l'Appennino, a sprazzi fino in alta collina!

La prossima settimana sarà anch'essa parecchio movimentata, poiché ci aspettiamo il transito di almeno altre 2 perturbazioni nord-atlantiche in un contesto abbastanza freddo! Come visto in questo articolo, avremo una veloce perturbazione tra martedì e mercoledì ed un'altra ancora tra giovedì e venerdì. In tutto questo il nord potrebbe ricevere ben poco in termini di precipitazioni, mentre centro e sud saranno i veri obiettivi del maltempo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 25 novembre: maltempo su centro e sud, temperature in forte calo grazie all'arrivo di correnti fredde nord-orientali. Ciclone in formazione sul basso Adriatico con forti venti di tramontana. In arrivo fiocchi di neve in alta collina sull'Appennino centrale, Campania, Puglia, Basilicata (circa 600 metri). Piogge sparse e locali acquazzoni più in basso.

Domenica 26 novembre: freddo ovunque, ultimi fenomeni sul basso Adriatico e al sud con fiocchi di neve tra 600 e 700 metri. Sereno al nord e lato tirrenico.

Lunedì 27 novembre: nubi in aumento ovunque, tornano le piogge tra pomeriggio e sera sulle regioni tirreniche. Temperature in lieve aumento.

Martedì 28 novembre: altro veloce peggioramento al centro e al sud, clima freddo. Neve in Appennino oltre 900-1000 metri.

Mercoledì 29 novembre: residui fenomeni al sud e basso Adriatico, migliora altrove.

Giovedì 30 novembre: nuova perturbazione si affaccia al centro Italia e nordest. Nubi in aumento al sud.

Venerdì 1 dicembre: maltempo al sud e medio-basso Adriatico, più stabile altrove. Temperature in calo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località