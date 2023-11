Altre due perturbazioni la prossima settimana, tutta la pioggia prevista

Da domani avrà inizio un nuovo periodo perturbato ed anche piuttosto freddo, grazie all'avvento delle prime correnti fredde di origine artica. Ad aprire le danze sarà una sferzata fredda proveniente da nord-est, nel corso di sabato, che investirà tutto il centro ed il sud con venti forti di tramontana, piogge ed anche i primi fiocchi di neve in alta collina.

Dopo questo freddo peggioramento di stampo invernale ecco che si riaprirà la porta atlantica, almeno in due circostanze nel corso della prossima settimana.

Dal nord Atlantico si staccheranno almeno due impulsi umidi e instabili, pronti ad attraversare la Francia e a gettarsi sul Mediterraneo dando vita a due veloci ondate di maltempo.

In entrambe le circostanze sembra proprio che saranno le regioni centrali e meridionali a fare i conti col maltempo, mentre il nord resterà un po' ai margini delle precipitazioni degne di nota. Del resto con correnti di questo tipo gran parte del nord si ritrova in ombra pluviometrica, ragion per cui per l'arrivo di precipitazioni degne di nota potrebbe essere necessario attendere i primi giorni di dicembre.

La prossima settimana, dunque, avremo a che fare con almeno due perturbazioni. La prima è altamente probabile ta martedì 28 e mercoledì 29. La depressione scivolerà rapidamente verso sud-est, garantendo piogge soprattutto sul lato tirrenico.

La seconda arriverà dopo una piccolissima pausa, esattamente sul finire di novembre. Anche in questo caso le piogge coinvolgeranno prima le regioni centrali e poi quelle del sud. Il nord si troverà ai margini delle piogge, eccezion fatta per il nordest e le Alpi di confine.

Gli accumuli di pioggia totali previsti fino al 1° dicembre sono piuttosto corposi per il medio-basso Tirreno, dove potrebbero precipitare un totale di oltre 80-90 mm. Piogge presenti anche sul resto del centro e del sud, mentre sul nordovest si riducono drasticamente. Accumuli massimi non superiori ai 15-20 mm sul nordest.