CONFERME: primi giorni di dicembre in compagnia del MALTEMPO: vi saranno NEVICATE a bassa quota?

L'inverno proverà a salire in cattedra, seppure parzialmente, sulla nostra Penisola nelle prossime settimane. Fino al termine della prima decade di dicembre non si vedono fasi anticicloniche capaci di addormentare il tempo, bensì la situazione si presenterà estremamente dinamica ed in alcuni casi anche fredda.

L'inverno meteorologico, che ricordiamo inizia il 1 dicembre, potrebbe emettere i primi vagiti sotto una fase di maltempo, con pioggia e neve a fare da contorno al debutto della nuova stagione sull'Italia.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di venerdi 2 dicembre:

Le alte pressioni saranno lontane dalla scena meteorologica italiana ed europea. Quasi tutto il nostro continente verrà inglobato da una vasta area di bassa pressione alimentata da aria fredda proveniente dalle alte latitudini.

In altre parole, l'Italia si troverà alle prese con una fase di maltempo che porterà molta pioggia, ma anche la neve a bassa quota sulle regioni settentrionali, che si troveranno più vicine al lago freddo che agirà oltre le Alpi.

Diamo un'occhiata a come saranno disposte le temperature a 1500 metri sempre nella giornata di venerdi 2 dicembre secondo la media termica degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio:

Secondo questa mappa, il freddo e le eventuali nevicate a bassa quota potrebbero interessare il nord e parte delle regioni centrali. Sul resto d'Italia vigerebbe un clima maggiormente mite, con la neve che si farà vedere solo a quote elevate.

Infine, volgendo ulteriormente lo sguardo a prua ed arrivando a mercoledi 6 dicembre, vi presentiamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per la giornata in parola:

Notiamo un tempo ancora nel complesso instabile in Italia, con precipitazioni più probabili al centro e al sud. Al nord vigerebbe un clima più freddo, ma con minori occasioni per avere precipitazioni.

