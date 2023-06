Meteo 7 giorni: verso la depressione di metà Giugno!

C'è poco da fare: l'Estate continua a vacillare e le perturbazioni continueranno ad approfittarne. Una su tutte quella di metà Giugno, ormai ampiamente confermata da tutti i centri di calcolo e destinata ad attraversare l'Italia. Non sarà una situazione usuale per Giugno: l'interazione tra correnti fresche da est e aria umida da ovest solitamente avviene tra tardo Autunno e Inverno, per cui vederla nel pieno del primo mese dell'Estate meteorologica è chiaramente un sintomo dell'anomalo assetto barico presente sull'Europa.

L'alta pressione continuerà a rinvigorirsi sull'Europa nord-occidentale, mentre l'Italia si ritroverà in balia di un nucleo fresco in retrogressione da est, il quale andrà ad alimentare una depressione proveniente dall'Atlantico. Questo vortice potrebbe investire a pieno l'Italia tra 14 e 16 Giugno, portando piogge diffuse e temporali localmente intensi.

Ma prima di quella data certamente non troveremo alta pressione e bel tempo! Come già accennato qui, ci aspettano altri rovesci e temporali, soprattutto pomeridiani, tra il week-end e l'inizio della prossima settimana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 10 Giugno: veloce perturbazione da ovest con piogge e rovesci sparsi su Nordest, centro e parte del sud già al mattino. Altri temporali isolati nelle zone interne nel pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Domenica 11 Giugno: correnti più fresche provenienti dai Balcani, rischio temporali al nord e nelle zone interne del centro e del sud, in sconfinamento sulle regioni tirreniche. Sereno sul litorale adriatico.

Lunedì 12 Giugno: temporali sparsi e disorganizzati da nord a sud, specie nei settori interni, collinari e montuosi. Più variabile sulle coste. Temperature stazionarie.

Martedì 13 Giugno: acquazzoni e temporali al nord, anche in Val Padana. Fenomeni sparsi su centro e sud. Temperature in lieve aumento.

Mercoledì 14 Giugno: in arrivo una forte perturbazione. Maltempo diffuso su gran parte d'Italia. Possibili violenti temporali al nord e al centro. Temperature in calo.

Giovedì 15 Giugno: depressione su centro e sud Italia, rischio temporali intensi e stazionari. Fenomeni anche al nord, specie al Nordest. Temperature in calo.

Venerdì 16 Giugno: ancora instabilità diffusa specie sul lato adriatico e in Appennino. Temperature in lieve calo.

