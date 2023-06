WEEK-END incerto, molte regioni sotto forti temporali?

Siamo alle porte del fine settimana e l'anticiclone, parecchio blando e di poco conto, sarà nuovamente scalzato da correnti più fresche e instabili provenienti sia dall'Atlantico che dal nord Europa.

Già in queste ore una perturbazione atlantica è in movimento verso l'Italia: un vasto fronte caldo sta già portando delle piogge in Sardegna, ma è destinato a muoversi verso est e ad attraversare l'Italia nelle prossime ore. Sabato sarà la giornata più grigia e instabile, con precipitazioni presenti anche al mattino.

Ci aspettiamo piogge al mattino al Nordest, sul centro Italia ed anche su Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Saranno fenomeni sparsi e localmente a carattere temporalesco. Passato il fronte ecco che si riattiverà l'instabilità pomeridiana nelle zone interne del centro e del sud, oltre che su Alpi, Prealpi ed entro sera anche sulla Val Padana occidentale.

Gli accumuli previsti per sabato sono abbastanza diffusi e modesti, localmente superiori ai 25-30 mm sul medio-basso Adriatico, in Toscana e localmente al nord.

Domenica questa veloce perturbazione sarà già lontana ed ecco che torniamo a fare i conti con acquazzoni e temporali sparsi pomeridiani. I fenomeni si concentreranno su Alpi e Prealpi e lungo le regioni tirreniche. Su Basilicata, Campania e basso Lazio potremmo assistere a temporali piuttosto forti, accompagnati da grandinate e colpi di vento. Maggior variabilità in Val Padana, sulle regioni adriatiche e sulle isole maggiori, dove il Sole certamente non mancherà.