Meteo 15 giorni: SPIRAGLI ESTIVI nella terza decade di giugno?

La prossima settimana sarà costellata quasi per intero da condizioni di marcata instabilità sull'Italia, che potrebbe sfociare in vero e proprio maltempo su alcune regioni. Il tempo seguiterà a non mettere "giudizio anche nel fine settimana centrale del mese di giugno, mentre in seguito l'alta pressione potrebbe trasferirsi alle basse latitudini del Mediterraneo, garantendo una circolazione più incline a quelli che sono i parametri di inizio estate.

La prima mappa mostra la situazione sinottica estrapolata dalla media degli scenari americana per sabato 17 giugno:

Alta pressione disposta ancora troppo a nord-ovest in direzione delle Isole Britanniche. Da noi seguiterà a permarene una blanda circolazione di bassa pressione che monopolizzerà il tempo con rovesci o temporali a carattere sparso, in un contesto termico assolutamente non caldo.

La mappa della probabilità di pioggia a scala europea per la giornata suddetta (sabato 17 giugno) mostra quanto detto poco sopra:

Alta pressione e clima stabile sulla Penisola Iberica e sul nord Europa, tempo instabile su tutta l'Europa orientale e l'Italia con elevato rischio di rovesci o temporali.

Osserviamo adesso cosa potrebbe succedere dopo il giorno 20 e precisamente mercoledi 21 giugno:

La media degli scenari del modello americano pone una sinottica decisamente più incline al mese di giugno sulla nostra Penisola.

L'alta pressione inizierà a monopolizzare il tempo del centro e del meridione, oltre alle basse latitudini del Mediterraneo e il nord Africa. Qui avremo un tempo sostanzialmente buono e più caldo, ovviamente senza esagerare. Le regioni settentrionali si troveranno invece sotto il tiro delle correnti occidentali con della variabilità associata a qualche temporale specie sulle Alpi e l'alta pianura.

Insomma, dopo il 20 l'estate potrebbe fare un tentativo di imposizione sull'Italia; vedremo se nei prossimi giorni verrà confermato oppure ritrattato. Continuate a seguirci!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località