Meteo 7 giorni: temporali e grandinate in crescendo dal week-end

Le correnti sub-tropicali saranno ancora protagoniste nel Mediterraneo nel corso dei prossimi giorni, sebbene un indebolimento della cupola anticiclonica è da mettere in conto a partire dal week-end.

Con l'avvento dei temporali, prodotti proprio dall'indebolimento in alta quota dell'anticiclone, le temperature non subiranno grandi variazioni, esattamente come già indicato in questo articolo. Il motivo risiede nell'assenza di vere e proprie ondate di fresco atlantico o nord-europeo in grado di spazzar via la calura e dar inizio ad un deciso ricambio d'aria. Le "semplici" infiltrazioni fresche in alta quota saranno determinanti solo per la formazione di temporali isolati ma intensi.

Il caldo, insomma, continuerà ad essere ben presente in Italia, soprattutto al centro e al sud dove sarà facile superare i 33-34°C tra il week-end e i primi giorni della prossima settimana. Qualche grado in meno potrebbe finalmente arrivare al nord grazie ai numerosi acquazzoni che si presenteranno da sabato, ma ci troveremo pur sempre oltre le medie del periodo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 4 agosto: stabile ma con temperature stazionarie o in leggerissimo aumento.

Venerdì 5 agosto: anticiclone ben presente sull'Europa meridionale. Possibilità di rari temporali pomeridiani in montagna. Temperature in aumento.

Sabato 6 agosto: infiltrazioni più fresche in alta quota, possibilità di temporali sparsi in Val Padana e sulle regioni tirreniche. Caldo diffuso da nord a sud.

Domenica 7 agosto: temporali sparsi specie tra pomeriggio e sera al nord e nelle zone interne del centro e del sud. Leggero calo termico ovunque.

Lunedì 8 agosto: temporali pomeridiani e serali diffusi in Val Padana, sulle Alpi e regioni tirreniche oltre che nelle aree interne del lato adriatico e delle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Martedì 9 agosto: instabilità pomeridiana e sera diffusa sui settori interni, specie in Val Padana e lato tirrenico. Lieve calo termico.

Mercoledì 10 agosto: instabilità ben presente al centro e al sud, prevalentemente nei settori interni. Acquazzoni anche su Alpi e Val Padana in serata. Temperature in lievissimo calo ma sempre oltre le medie del periodo.

