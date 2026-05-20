CALDO ANOMALO: punte di 32° tra sabato 23 e domenica 24 su queste regioni

Il prossimo fine settimana si prevede estivo a tutti gli effetti sulla nostra Penisola. Sul fronte atmosferico segnaliamo solo qualche temporale sulle Alpi e sulla Calabria, per il resto il sole dominerà la scena meteorologica italiana in maniera incontrastata.

L’alta pressione che si ergerà sul nostro Continente sarà di quelli severi e servirà molto tempo per poterla abbattere. La vediamo raffigurata nella mappa sinottica attesa per le ore centrali di domenica 24 maggio secondo il modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Notiamo i massimi pressori centrati sul mare del nord, ma tutta l’Europa (ad eccezione del lembo più orientale) sarà sotto l’influenza di questo mostro di stabilità. Le estreme regioni meridionali saranno interessate da un lieve ritorno di correnti più fresche da nord-est che potrebbero determinare qualche temporale pomeridiano soprattutto tra Lucania, Campania e Calabria.

Sul fronte termico, si salirà in alto soprattutto al nord ed al centro. La seconda mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 16 di sabato 23 maggio:

Punte di 30-31° saranno possibili in Valpadana, nelle aree interne della Sardegna e nelle pianure interne tosco-laziali; 28-29° andranno in scena nelle aree interne della Sicilia, sul Lazio, la Campania e la Calabria Ionica. Le temperature risulteranno più basse lungo le coste, ma solo laddove non agiranno correnti comprimenti dall’entroterra.

La terza mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 16 di domenica 24 maggio:

Termometro a 32° su diversi settori della Pianura Padana; 31-32° anche nelle aree interne della Toscana; 29-30° sul Lazio, la Campania, il Foggiano, la bassa Lucania e le aree interne della Sardegna. Altrove i valori termici si porteranno quasi ovunque oltre i 25°, ad eccezione ovviamente delle aree montuose ed alcune aree costiere non soggette a compressione.